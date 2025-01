Casa delle Associazioni, sì ai fondi

Aumento delle risorse per il sociale e riqualificazione della Casa delle Associazioni. Il Comune di Turbigo ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, presentato dal sindaco Fabrizio Allevi (nella foto). Tra i punti salienti, l’incremento delle risorse sul piano sociale e un investimento di 4,5 milioni per la riqualificazione della Casa delle Associazioni. Allevi ha evidenziato l’aumento dei fondi per diversi settori chiave. Gli 85mila euro per l’asilo infantile sono stati confermati, mentre il piano diritto allo studio ha visto un incremento da 85.500 a 92.500 euro. Le risorse per gli interventi sociali sono passate da 530mila a 580mila euro e i fondi per i servizi assistenziali da 83.500 a 101mila. I contributi per le associazioni sono quasi raddoppiati, da 42.500 a 81mila euro. Il Comune prosegue il percorso di digitalizzazione con investimenti per 150mila euro, finanziati attraverso bandi. I fondi saranno utilizzati per potenziare lo stato civile, migrare i servizi digitali al cloud, migliorare il sito ufficiale e ottimizzare applicazioni come l’app Io e la piattaforma digitale nazionale. "L’investimento ci renderà un Comune all’avanguardia, capace di rispondere ai cittadini in modo rapido ed efficiente, offrendo molti servizi online", ha detto Allevi.

Il piano triennale prevede investimenti per 6 milioni, finanziati dal Pnrr e da bandi nazionali e regionali. Tra i progetti principali, la riqualificazione di piazza Bonomi, il ripristino ambientale dei prati della Folla e la ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia. Ch.S.