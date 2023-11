Casa del volontariato. Iniziative a raffica

Le associazioni della Casa del volontariato, in via dei Salici 32, hanno promosso iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e invitano tutti a condividerle, a partire dalle 15. "Il momento, dopo l’ennesimo femminicidio, richiede uno sforzo da parte di tutti, uomini e donne per fermare queste scellerate azioni criminali - afferma Nino Tola, vicepresidente del sodalizio". L’associazione Laboratorio di quartiere Mazzafame ha inserito nella programmazione del cineforum un film per condividere le difficoltà delle donne a realizzare la propria carriera. Sarà proiettato alle 17, in sede, il film "Un divano a Tunisi" della regista tunisina Manele Labidi Labbé. È la storia di una giovane che, dopo una formazione universitaria in Francia, tornando al suo Paese d’origine si imbatte in pregiudizi, caos e ignoranza. L’associazione Pari e Dispari di Mazzafame ha realizzato un fiocco rosso appeso alla vetrina della sede, con citazioni e frasi a tema, creando inoltre una sedia decorata con sciarpe e fiori multicolori. "Infine il gruppo donne dell’associazione Circolo Santa Teresa Mazzafame ha ideato un’installazione con due grosse scarpe rosse, per sottolineare che ogni donna ha diritto di vivere liberamente la propria vita - conclude Tola". Silvia Vignati