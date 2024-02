Cargo city in forte affanno: "Blocco merci per 48 ore"

Lo scalo di Malpensa è leader in Italia per il trasporto delle merci, ma secondo Anama (associazione nazionale agenti merci aeree) è in affanno e, per superare la situazione, propone un blocco di 48 ore a Cargo city, per consentire agli handler di smaltire le merci nei magazzini. Dalle rilevazioni su un campione rappresentativo di aziende di spedizioni risulta, infatti, che a novembre e a gennaio l’80% circa delle spedizioni in import arrivate a Malpensa sono state gestite con tempistiche superiori del 50% rispetto al livello fissato dalla Carta dei servizi merci. Un trend negativo, secondo l’associazione, determinato dai disservizi nei magazzini dei due principali handler, Alha e Mle -Bcube in termini di elevati tempi di gestione delle merci e conseguenti ritardi nelle consegne.

"Gli impatti di questi disservizi sono tutti a carico della merce che raggiunge in ritardo i clienti finali – ha sottolineato il presidente di Anama, Alessandro Albertini (nella foto) – indebolendo la competitività e aumentando i costi diretti e indiretti delle imprese italiane di produzione e di import-export sui mercati internazionali. La crisi del settore cargo è l’esito dell’assenza di pianificazione strategica a livello nazionale per il trasporto aereo, di anni di mancati investimenti e manutenzioni nella Cargo city ripartiti solo due anni fa, a cui si sono sommati continui scioperi del personale".