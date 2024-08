Carenza di medici di famiglia. In agosto scatta l’emergenza. Ecco le soluzioni per i cittadini

Carenza di medici di famiglia: per tutto agosto rimarranno aperti gli ambulatori medici temporanei di Parabiago, Castano Primo e Buscate. A Parabiago la struttura ha sede in via XI Febbraio 31, ed è destinata a coloro che risiedono nell’ambito e sono rimasti senza medico di medicina generale (perché ha cessato l’attività, per pensionamento o altri motivi), dunque anche ai cittadini che vivono nei Comuni di Nerviano, Cerro Maggiore, San Vittore Olona ma pure Legnano e Rescaldina. Come si ricorderà, al vecchio Ospedale di Legnano di via Candiani era in funzione un analogo ambulatorio, poi chiuso per un limitato numero di accessi.

Ora i legnanesi o rescaldinesi che avranno necessità di una visita o di una prescrizione dovranno recarsi a Parabiago. Prosegue il servizio anche l’Ambulatorio temporaneo di Castano Primo, da oggi trasferito in via Moroni 12. Rimane in funzione non solo per i castanesi senza più medico di base, ma anche per tutti coloro che patiscono la stessa situazione e abitano a Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello. Per entrambi le sedi bisogna prestare attenzione a mercoledì 14 agosto, prefestivo: in caso di urgenze bisogna rivolgersi al Servizio di continuità assistenziale. A Buscate l’ambulatorio si trova in piazza della Filanda 4. A fine giugno il dottor Massimo Branca era andato in pensione e per non lasciare i suoi pazienti privi di assistenza medica era stata aperta la struttura.

È il riferimento per coloro che abitano nell’area di Cuggiono (comprendente anche i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Inveruno). Non variano le caratteristiche di tutti e tre gli spazi. Chi si rivolge agli Ambulatori dovrà sempre presentare al medico un documento di identità, la tessera sanitaria, la stampa di eventuali esenzioni, eventuale documentazione sanitaria pertinente la visita, per la corretta prescrizione. Silvia Vignati