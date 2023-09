Canegrate, i vandali danneggiano la panchina e il Comune li attacca: “Siete dei miserabili”

Canegrate, 20 settembre 2023 – Vandali ancora in azione in paese e il Comune li attacca con un messaggio pubblico sui social. “Siete dei miserabili anonimi - scrive l'amministrazione -. La nostra comunità apprezza il coraggio dimostrato introducendovi questa notte nel parchetto di fronte alla scuola secondaria in via dei Partigiani e l’energia dedicata a sollevare e rompere una pesante panchina in pietra, oltre all’intelligenza utilizzata per deturpare un luogo in cui poteva giocare un vostro fratello".

“La sensibilità con cui avete distrutto un sedile sul quale un vostro nonno poteva gustarsi un pomeriggio, la saggezza con cui costringete la città a una nuova spesa alla quale magari contribuiranno vostri parenti e amici e, se ve ne siete ricordati, l’eleganza con cui avete coperto il volto”.

La panchina è stata distrutta ed il comune adesso cerca i colpevoli: “Non abbiamo voluto dare soddisfazione ai vandali descrivendo compiutamente l'atto; presumiamo infatti che questi individui abbiano danneggiato la panchina di cui parliamo anche gettandoci sopra elementi tolti ad un'altra precedentemente danneggiata. Al di là delle spiegazioni e del prossimo intervento di EuroPa che provvederà alla rimozione delle pesanti lastre, resta il danno inferto al bene comune”.