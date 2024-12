Canegrate, l’ufficio postale chiuderà quattro mesi

Canegrate (Milano), 6 dicembre 2024 - Dal prossimo 11 dicembre l'ufficio postale di via Cervino a Canegrate chiuderà i battenti per lavori. Un lungo periodo di stop, considerando che riaprirà soltanto, lavori permettendo, il 25 marzo 2025.

Un colpo al cuore per 13mila cittadini canegratesi, dirottati nello scomodo ufficio postale di San Giorgio su Legnano, piccolo e peraltro lontano per chi ci deve andare a piedi. "Nell'ultimo anno la nostra Amministrazione ha rimarcato presso Poste Italiane la pessima situazione dell'ufficio postale canegratese: dallo sportello prelievi perennemente fuori servizio ai sistemi informatici funzionanti a singhiozzo - hanno spiegato dall'amministrazione comunale di Canegrate -. Ora, nell'ambito del Progetto Polis, si prospetta una radicale trasformazione del nostro ufficio postale. Il progetto Polis dovrebbe infatti trasformare il vecchio ufficio postale in una casa dei servizi di cittadinanza digitale per i canegratesi. Attendiamo fiduciosi".

Intanto sono in molti sui social a lamentarsi di questa scelta che avrebbe potuto essere meno radicale. Stare quattro mesi senza ufficio postale comportano una serie di disagi che in molti non riescono a risolvere.