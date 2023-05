Canegrate, pugni e sassate in stazione tra due bande di ragazzini: un ferito

Canegrate (Milano), 23 maggio 2023 – Uno sguardo sbagliato e scatta la rissa fra nord africani e sudamericani in stazione a Canegrate. È successo tutto verso le 18.30, quando due bande di ragazzini si sono incrociate per sbaglio nei pressi della stazione ferroviaria di via Volontari della Libertà.

Uno sguardo sbagliato, qualche parola di troppo ed è nata una rissa alla quale avrebbero partecipato sei persone, forse di più. Una è rimasta ferita, colpita da una taglierino. Poi sono volati anche sassi oltre a pugni e calci. Qualcuno è scappato nelle vie limitrofe, come via Merati, la stessa strada del comando di polizia locale e i cittadini hanno avvertito il 112. L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivate due auto dei carabinieri di Legnano e Parabiago e due della polizia locale, oltre alla Croce rossa.

Il sangue nella sala di aspetto della stazione di Canegrate

Attorno, un capannello di gente che ha assistito a una nuova rissa sedata subito dall'intervento delle forze dell'ordine che hanno messo a terra entrambi i contendenti delle due bande. Alcuni dei protagonisti sarebbero ragazzi, quasi tutti minorenni, ospitati da Casa Elim, una struttura di accoglienza, gestita dalla cooperativa Intrecci, che può ospitare fino a 13 ragazzi stranieri minorenni in Italia senza la famiglia, i cosiddetti “minori stranieri non accompagnati”.