Spaccia cocaina, hascisc e marijuana: 36enne arrestato a Canegrate

Castano Primo (Milano) – Un 36enne arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato con cocaina, hascisc e marijuana in casa, ma anche mezzo chilo di marijuana rinvenuti e sequestrati in un sacchetto nei boschi tra Castano Primo e Cuggiono, probabilmente abbandonati da altri spacciatori allontanatisi dalla zona. Ci sono anche questi numeri nel bilancio di un’operazione che, nel pomeriggio di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Legnano, con il supporto delle Stazioni di Castano Primo, Cuggiono e Parabiago e della Polizia Locale di Castano Primo, hanno portato a termine proprio nei territori tra il Legnanese e Castano Primo, da tempo messi nel mirino per i ripetuti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto riguarda un 36enne, residente a Canegrate, che è stato sorpreso nella sua abitazione con 16 grammi di cocaina, 60 grammi di hascisc, 80 grammi di marijuana e 900 euro provento dell'attività illecita di spaccio. Durante le operazioni di controllo nei boschi della zona tra Castano Primo a Cuggiono, poi, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto con circa 460 grammi di marijuana.

Un 43enne residente a Novara, intercettato a Castano Primo, è stato invece deferito per porto abusivo di arma da taglio, violazione foglio di via obbligatorio e detenzione di due grammi di eroina e un grammo di cocaina: deferito, infine, anche uno straniero irregolare sul territorio. Nel corso della giornata sono stati controllati circa 30 soggetti, 20 autovetture e tre locali pubblici nel comune di Castano Primo.