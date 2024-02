Canegrate, olio sulle scale del sottopasso: donna scivola e finisce in ospedale. Non escluso gesto vandalico

Canegrate, 29 febbraio 2024 – Olio sulle scale del sottopasso ferroviario di Canegrate e una donna finisce al pronto soccorso. E' accaduto nella serata di mercoledì quando diversi litri di olio sono stati sparsi lungo le scale che portano al binario 2. Potrebbe essere stato un vandalismo gratuito che ha portato a diverse cadute da parte di alcuni pendolari che scendevano dai treni in arrivo. Una donna è caduta rovinosamente ed è finita al pronto soccorso di Legnano con diversi traumi.

"Sono andati a fare il sopralluogo sia l'ufficio tecnico che gli agenti di polizia locale – ha spiegato il sindaco Matteo Modica –. Sembrerebbe che adesso non ci siano problemi. E' stata sparsa la segatura ed è stato messo tutto in sicurezza. Io spero che sia stata una caduta accidentale di una bottiglia di olio e che non sia un vandalismo gratuito. Ci sono le telecamere di Rfi sul luogo e bisognerebbe chiedere a loro se abbiano o no inquadrato i responsabili nel caso. In quel luogo c'è anche un problema di infiltrazione sul quale si interverrà a breve".