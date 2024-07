Canegrate, 31enne arrestato con oltre mille dosi di cocaina

Canegrate (Milano), 2 luglio 2024 – Intercettato dai militari, quando ha capito di essere finito nel mirino dei carabinieri, e dopo essersi sbarazzato di una busta gettata fuori dall’auto, ha provato ad allontanarsi con una serpentina tra le strette vie del paese, prima di essere comunque inseguito e fermato: nella busta gettata aveva qualche dose di cocaina, ma dalla perquisizione nell’abitazione dell’uomo sono saltati fuori anche altri 650 grammi di coca già divisa in oltre mille dosi preconfezionate e denaro contante che hanno portato all’arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto risale all’ultimo fine settimana: l’uomo, un cittadino albanese di 31 anni, stava percorrendo via per san Giorgio a Canegrate quando i militari della Compagnia di Legnano si sono messi sulle sue tracce: accortosi di quanto stava accadendo, il 31enne ha provato a disfarsi della busta che aveva in auto.

Una mossa che ai militari non è certo sfuggita e così, dopo aver proseguito l’inseguimento e aver bloccato l’auto con l’uomo a bordo in via Bellini, la busta è stata recuperata. Nella busta sono state rinvenute alcune dosi di coca e a quel punto è scattata anche la perquisizione nel domicilio dell’uomo. Nell’abitazione del 31enne, risultato incensurato, sono stati rinvenuti altri 650 grammi di cocaina già suddivisi in 1054 dosi preconfezionate, un cristallo di cocaina da 11 grammi e 12mila 700 euro in contanti. Per lui si sono aperte le porte del carcere.