Campaccio e Sangiorgese. Lezione agli studenti sulla parità di genere

Le emozioni del 68° Campaccio Cross Country sono ancora vive, rafforzate dal trionfo di Nadia Battocletti. Ma Campaccio non è solo grande atletica: è anche educazione civica e sportiva. US Sangiorgese, società organizzatrice, conferma il suo impegno nella promozione di temi sociali come la sostenibilità e la gender equity. In occasione del centenario della partecipazione di Alfonsina Strada al Giro d’Italia del 1924, nasce il progetto "La lunga Strada verso il superamento delle barriere", promosso da Manager Sportivi Associati con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa porta nelle scuole la storia della prima donna a sfidare i pregiudizi sulle due ruote, offrendo agli studenti un’occasione di riflessione sul tema della parità di genere. A gennaio, il racconto di Alfonsina Strada è stato condiviso con gli studenti di tre istituti: la Scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti di San Giorgio su Legnano, la Scuola Media San Giulio e il Liceo Sportivo E. Fermi di Castellanza. L’assessore allo Sport Walter Cecchin, la segreteria organizzativa di US Sangiorgese Mariagrazia Cavaleri e il Meeting Director di Campaccio, Tito Tiberti, hanno coinvolto oltre cento studenti in un confronto su stereotipi di genere e parità nello sport. Ch.So.