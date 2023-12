“Caminaa dal Bambin“ a Tornavento

Appuntamento sabato 23 dicembre alle 20,30 per la tradizionale “Caminaa dal Bambin“, l’iniziativa natalizia promossa dagli Amici della Pro Loco di Lonate Pozzolo.

Il ritrovo è in piazza Parravicino, nella frazione di Tornavento, quindi al chiarore della luna i partecipanti cominceranno la camminata che si snoderà lungo il sentiero nei boschi fino a raggiungere la chiesetta della Beata Vergine della Consolazione della cascina Maggia, che per l’occasione sarà aperta e dunque ci si potrà fermare per una visita e una preghiera.

Le prime testimonianze risalgono alla fine del XVI secolo, successivamente la piccola chiesa è stata modificata, mentre la benedizione è documentata nel 1740. Del Settecento sono il porticato, la torre campanaria e, all’interno, l’affresco sopra l’altare raffigurante la Madonna con il Bambino, che si potrà ammirare sabato sera.

Il rientro dalla camminata è previsto per le 22, con una sosta alla Ex Dogana per lo scambio degli auguri.

L’iniziativa natalizia è l’occasione per stare insieme e camminare in un’atmosfera suggestiva, come solo la sera sa regalare, in mezzo alla natura, seguendo un percorso che è ricco di storia, riannodando il legame con la tradizione. Appuntamento dunque sabato 23 alle 20,30 in piazza Parravicino: "Vi aspettiamo numerosi" scrivono i promotori, gli Amici della Pro Loco.

Rosella Formenti