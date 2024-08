Camici bianchi, tre mesi di attesa per l’arrivo dei rinforzi

Nove nuovi medici di famiglia e massimo tre mesi di tempo di attesa (per noi cittadini) per poter varcare la soglia dei loro ambulatori. Il direttore Simonetta Stefanoni restituisce una speranza a chi è costretto a ricorrere agli ambulatori medici temporanei, oppure guarda con preoccupazione al non lontano pensionamento dei proprio medico di base (Legnano, nel febbraio 2025, ne perde con certezza uno).

"Questi nove professionisti sono ovviamente già laureati e stanno frequentando un corso di specializzazione di durata triennale - spiega -. Hanno ricevuto la lettera d’incarico il 30 luglio". Saranno così suddivisi: 4 hanno scelto l’ambito del Castanese, 3 l’ambito Legnano e Rescaldina, 1 l’Abbiatense, 1 il Magentino. In attesa di poterli conoscere, ricordiamo le sedi dei tre ambulatori medici temporanei: a Parabiago è in via XI Febbraio 31, a Castano Primo (dal 1° agosto) in via Moroni 12, a Buscate in piazza della Filanda 4. Verosimilmente saranno attivi anche in settembre, ma si attende l’ufficialità.

S.V.