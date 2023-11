Caccia al logo dell’evento fra sette bozzetti

Alla ricerca del logo più adatto a rappresentare le iniziative studiate per celebrare i cento anni di Legnano città: in mostra a Palazzo Leone da Perego, infatti, ci sono anche le sette proposte grafiche -la cui realizzazione è stata commissionata dall’amministrazione comunale - selezionate e candidate a diventare il logo per il centenario di Legnano città. I sette loghi sono stati selezionati fra oltre una trentina di lavori realizzati dagli studenti delle classi IV e V B del liceo Artistico dell’Acqua – sezione grafica coordinati dal professor Gaetano Drago, coadiuvato dai colleghi Giovanni Galizia, Alban Met-hasani e Gennj Catalano. "Per gli studenti il lavoro sul logo del centenario non è stato solo un momento didattico importante in cui si sono misurati con una committenza e hanno messo alla prova le loro capacità tecniche - sottolinea Gaetano Drago -; la cosa più bella è stato vederli impegnati a cercare a Legnano luoghi e simboli che potessero offrire loro degli spunti per gli elaborati. Grazie a questo progetto hanno rafforzato la conoscenza del contesto in cui vivono e studiano".P.G.