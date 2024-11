Caccia al lavoro per i neodiplomati. Il posto fisso resta un miraggio

Quali sono gli istituti con indirizzo tecnico-tecnologico che meglio preparano al mondo del lavoro i ragazzi appena diplomati? Se guardiamo alla classifica stilata da Eduscopio, lo studio realizzato annualmente dalla Fondazione Agnelli, l’Isis Bernocchi di Legnano con i suoi indirizzi dedicati all’istruzione tecnica se la cava più che bene. Tra i 28 istituti di questo tipo, presenti nel raggio di 30 chilometri da Legnano, si piazza al secondo posto con un indice di occupazione dei diplomati che sfiora il 66%. La scuola di via Diaz, su un numero medio di diplomati per anno pari a 106 alunni, ha infatti un indice di occupazione pari a 65,64: l’indice racconta della percentuale degli occupati, cioé coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma, tra coloro che non si sono immatricolati all’università.

In media sono necessari 153 giorni di attesa per il primo contratto significativo di durata almeno mensile, che si materializza nel raggio di 6 chilometri dalla localizzazione della scuola. Gli occupati sono il 47% (hanno lavorato più di sei mesi in due anni), sono sottoccupati il 14% (hanno dunque lavorato meno di 6 mesi in due anni), lavorano e studiano all’università nel 15% dei casi, studiano all’università nel 14% dei casi: sono disoccupati, neet, all’estero o dedicati ad altra formazione l’11% dei diplomati.

Dopo due anni dal diploma il 23,8% ha un contratto permanente a tempo indeterminato, il 44,4% ha ancora un contratto di apprendistato e il 31,8% un contratto temporaneo. Se si considera, invece, la coerenza del lavoro trovato con l’indirizzo di studio scelto dai ragazzi, con un indice pari a 49,34, l’Isis Bernocchi scivola di poco in classica, fermandosi al quinto posto. L’indice in questione rappresenta la percentuale di diplomati che, a due anni dal diploma, lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito e non include coloro che lavorano, ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio.