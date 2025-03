Busto Garolfo, la lite e il coltello da 23 centimetri: denunciato un 29enne

Busto Garolfo (Milano), 4 marzo 2025 – Della parole si è rischiato di passare ai fatti, soprattutto perché uno dei due contendenti è stato poi trovato in possesso di un coltello con una lama da 23 centimetri.

La vicenda ha avuto come teatro via Villaggio Franca, a Busto Garolfo, dove i carabinieri sono stati chiamati a intervenire nella serata di domenica. Per motivi ancora da chiarire, infatti, due persone avevano poco prima iniziato una discussione che rischiava di travalicare i limiti della civiltà e qualcuno ha pensato d’avvertire le forze dell’ordine.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato i due contendenti ormai vicini a passare alle vie di fatto. Verificata la situazione, i militari hanno anche scoperto che uno dei due, un cittadino di nazionalità albanese di 29 anni, aveva con sé un coltello con una lama, appunto, di ben 23 centimetri. L’uomo è stato dunque denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.