Busto Garolfo, cane e proprietario finiscono nel canale Villoresi. Salvati da una catena umana

Busto Garolfo (Milano) – Stava affogando l'uomo che nella giornata di martedì era finito col suo cane nelle acque del canale Villoresi nella località della quattro bocche a Busto Garolfo.

Il suo cane, uno splendido maremmano, era in difficoltà dopo essere caduto in acqua. Il suo proprietario, per riportarlo a riva, ha rischiato di affogare. In quel momento alcune persone stavano passando lungo la ciclabile e vedendo la scena hanno composto una catena umana recuperando cane e padrone.

"Sono contento di aver contribuito e ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a salvare questo magnifico maremmano" ha spiegato uno dei soccorritori.

"A proposito di trovarsi nel posto giusto al momento giusto: siamo stati contenti di essere passati da lì e aver contribuito al salvataggio del cane e del suo padrone! Un caro abbraccio al padrone, al suo cane e all'altro soccorritore. L'unione fa la forza!". ha detto un altro dei soccorritori intervenuti a salvare padrone e cane.

La zona delle quattro bocche è molto conosciuta dai residenti perché è considerata un’oasi di fresco e relax in estate. Si tratta di un canale secondario rispetto al Villoresi con alcuni ponticelli dove però la corrente è piuttosto forte.