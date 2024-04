Buono nuova presidente della Banca del tempo

Annamaria Buono è il nuovo presidente delle Banca del tempo Auser insieme di Legnano. È stata eletta all’unanimità dall’assemblea, dopo le dimissioni del presidente uscente Aldo Guenzani. In 27 anni di attività del gruppo, Buono è la seconda donna a ricoprire la carica apicale, dopo la fondatrice Monica Ciardiello. Annamaria è docente di matematica e scienze all’Istituto comprensivo cittadino "Via dei Salici", già consigliera della Consulta territoriale Oltre stazione, socia da 20 anni della Banca del tempo, sostenitrice della Fondazione "Umberto Veronesi" e pink ambassador, iscritta ad Amnesty International e Anpi. L’assemblea ha inoltre eletto i nuovi componenti del Consiglio direttivo: oltre al presidente, figurano i consiglieri Lucilla Beniani, Daria Guerrini e Maurizio Maniscalco. L’attività svolta nel 2023 è stata illustrata da Aldo Guenzani.

I soci sono 62, di cui 53 donne. Le ore scambiate sono state 462, a cui si aggiungono le 56 ore dedicate al parchetto via Rossini, a Legnano. Complessivamente 39 le iniziative messe in campo (corsi/attività gestite da soci, laboratori creativi per bimbi, eventi dedicati alle donne, banchetti di promozione, gite e mostre). Va poi segnalato il partenariato con il gruppo fb "Alveare rosa", formato da donne e mamme che si confrontano sui temi genitorialità/conciliazione/empowerment per una condivisione delle proposte. È stato realizzato il video "Chi trova il tempo, trova un tesoro", con le testimonianze di alcuni "correntisti" realizzato in occasione del convegno organizzato da Auser Lombardia e Ticino Olona con Università Bicocca a Legnano dal titolo "Verso nuove e moderne forme di contrasto alla povertà: dal baratto all’intelligenza artificiale". Non ultimo il patto di collaborazione con il Comune per la cura del parchetto di via Rossini, dove 6 soci si alternano a pulire lo spazio e segnalare eventuali disfunzioni per un pronto intervento.

Silvia Vignati