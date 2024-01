Botte in famiglia. L’ultimo denunciato di una lunga serie

All’uomo, cinquantenne, è stato notificato il divieto di avvicinamento alla moglie e ai tre figli minorenni. Indagato per violenze domestiche, già in passato era stato in carcere per le violenze in famiglia, nel 2018 era stato riaccolto dalla moglie a cui aveva assicurato di essere cambiato. Dopo qualche anno, è ripreso l’incubo.

Il 10 gennaio comincerà invece il processo a un 44enne marocchino in carcere da dicembre: era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Sono i casi più recenti, ma sono tanti i reati compiuti contro le donne nel 2023: la Squadra mobile di Varese è intervenuta per 38 violenze sessuale, 61 maltrattamenti, 19 atti persecutori e 35 lesioni aggravate e violenza. Sono state 38 le denunce per reati da codice rosso, 2 arresti in flagranza per maltrattamento e 154 interventi per liti in famiglia. Il questore ha emesso 38 ammonimenti per atti persecutori e 24 per violenza domestica. Il Commissariato di Busto ha raccolto 11 denunce per lesioni e percosse in ambito domestico, 7 per atti persecutori, 21 per maltrattamenti e 5 per violenza sessuale; 5 divieti di avvicinamento, 1 di allontanamento dalla casa familiare e 3 custodie cautelari in carcere. A Gallarate 12 denunce per maltrattamenti in famiglia e lesioni, 7 per violenza sessuale, 1 per atti persecutori.