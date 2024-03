Boschi del Parco Ticino: malore fatale a cacciatore

Da Milano era arrivato a Ozzero con il suo cane e alcuni amici. Li aveva accompagnati perché erano cacciatori e si erano diretti nei boschi del Parco del Ticino. Una giornata che però è finita in tragedia. Ad un certo punto gli amici del 67enne lo hanno visto a terra, colto improvvisamente da malore. Hanno allertato i soccorsi. Non bastando quelli sanitari perché l’ambiente era impervio, era necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco. Si trovavano nei boschi e raggiungerlo era difficoltoso. Soccorsi resi ancor più impegnativi dalla fastidiosa pioggerella caduta per tutta la mattinata di ieri sull’Abbiatense. Giunti sul posto anche i soccorritori della Inter Sos Padana Emergenza e l’automedica. Purtroppo per il 67enne non c’è stato niente da fare. Inutili i soccorsi, tanto da non rendersi necessario nemmeno il tentativo di trasportarlo in ospedale per un gesto estremo di salvarlo. Nessun infortunio per lui, l’ipotesi probabile è quella di un malore improvviso. Forse un infarto, seguito da arresto cardiaco. Arrivato a Ozzero anche il magistrato di turno della Procura di Pavia che disporrà tutti gli accertamenti per chiarire l’accaduto. G.M.