Bomba d’acqua sul Legnanese. Allagamenti, disagi e code

Una bomba d’acqua questa mattina ha colpito pesantemente il legnanese nella zona fra Parabiago e Nerviano. In quest’ultima cittadina i disagi più gravi con allagamenti segnalati ovunque. Molte strade nervianesi si sono completamente allagate nella zona del campo sportivo Re Cecconi, nelle scuole di via Roma e in via Primo Maggio con gravi ripercussioni al traffico. Gravi problemi anche nelle frazioni di Cantone, Garbatola e Sant’Ilario Milanese. "In alcune zone della città sono saltati i tombini" ha spiegato l’ex sindaco Massimo Cozzi. Disagi al traffico sono stati segnalati a Parabiago con lunghissime code verso gli istituti superiori e auto ferme per decine di minuti sotto il diluvio. Ma il Centro geofisico prealpino di Varese ha subito preannunciato la situazione in miglioramento nel corso della giornata: "Via via asciutto e schiarite". E per oggi: "Perlopiù nuvoloso, fresco e qualche pioggia soprattutto verso il Piemonte, raramente temporali. Precipitazioni in progressiva attenuazione nel pomeriggio. Sulla Lombardia orientale asciutto e schiarite più ampie. Temperature stazionarie".