Boffalora, ragazzo di 18 anni salva capriolo caduto nel Naviglio: “L’ho preso per le corna”

Un salvataggio che ha dell’incredibile. All’altezza del ponte del Naviglio Grande, a Boffalora Sopra Ticino, Luca Mordenti, un ragazzo di 18 anni, è riuscito a trarre in salvo un capriolo in balia della corrente del canale artificiale.

“Stavo pescando e ho visto due caprioli che si stavano scornando vicino al ponte dell’autostrada. Uno dei due, forse per paura, si è lanciato nel Naviglio e ha cominciato a lottare contro la forte corrente del canale". A quel punto, Luca ha iniziato a seguire il capriolo che ha cominciato a faticare sempre più. Trascinato dalla corrente sino alla piazza del comune di Boffalora Sopra Ticino, l’animale si è avvicinato alla riva, permettendo al 18enne magentino di intervenire: “Sono riuscito ad afferrarlo per le corna e, seppure scalciasse moltissimo, sono riuscito a tirarlo fuori dal canale”.

I vigili del fuoco alle prese con il capriolo

Un gesto che, di fatto, ha permesso al capriolo di salvarsi da morte certa, essendo ormai allo stremo delle forze. Grazie all’aiuto dei passanti, l’animale è stato immobilizzato. Nel giro di brevissimo tempo, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza l’animale, ovviamente spaventato: “Ultimamente ci è capitato diverse volte di intervenire per salvare animali finiti nelle acque del Naviglio. Spesso si tratta proprio di caprioli”, le parole di uno dei vigili del fuoco.

Contattata dal sindaco di Boffalora Sopra Ticino, è giunta sul posto anche una delle guardie del Parco del Ticino: “Il ragazzo è stato molto bravo. Non era per niente semplice. Si tratta di un capriolo maschio adulto, quindi con una certa forza”. Prontamente caricato su un pick up, l’animale è stato trasportato in un vicino bosco, così da poter essere liberato dopo il grande spavento vissuto: “Sono animali molto sensibili, quindi, per lui è stato uno stress enorme. Comunque, non si è ferito. Essendo un maschio in salute, credo proprio che tornerà alla sua vita”. In effetti, non appena gli sono state sfilate le corde protettive, il capriolo, saltellando velocemente, ha fatto perdere le sue tracce scomparendo all’interno di un bosco. Insomma, un lieto fine che ha fatto felici tutti quanti. “Ovviamente, il ringraziamento più importante va al 18enne Luca che ha avuto il coraggio di intervenire prontamente e salvare un bellissimo capriolo che, grazie al suo prezioso aiuto, potrà continuare a vivere, in pace, nel suo habitat naturale”, le parole di Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora Sopra Ticino che ha monitorato ogni fase del rilascio dell’animale.