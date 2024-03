Bocciodromo Landini, via al restyling per avere piste nuove di zecca

Una parte degli interventi è già stata ultimata, ma da lunedì prossimo si tornerà a mettere mano all’impianto e in particolare alle "piste" per rifarle integralmente: cominceranno il 4 marzo, infatti, e dureranno un mese i lavori per il rifacimento dei quattro campi del bocciodromo "Franco Landini" di via Massimo d’Azeglio. L’intervento prevede la rimozione e lo smaltimento del tappeto esistente, ormai ammalorato, e il completo rifacimento del manto sintetico: le nuove piste avranno un lieve rialzamento sui lati del campo, come prescritto dalle linee regolamentari. Il quadro economico dell’intervento è di 70mila euro, un importo interamente coperto con risorse del bilancio comunale dopo che altri interventi da poco conclusi avevano invece avuto il supporto dei fondi Pnrr. "Completiamo, con il rifacimento delle piste, la rifunzionalizzazione di una struttura, il bocciodromo, inaugurata nel 2010 e bisognosa di interventi sotto diversi aspetti, dall’efficientamento energetico all’abbattimento delle barriere architettoniche all’omologazione Coni – ha detto a proposito dei lavori tra poco al via Guido Bragato, assessore allo Sport -. Dopo gli interventi che hanno, nei mesi scorsi, riqualificato gli spogliatoi interveniamo sui campi, una necessità fortemente avvertita dalle società che utilizzano l’impianto e condizione indispensabile per rilanciare con forza l’attività e ospitare nella struttura di via d’Azeglio competizioni di livello. Abbiamo anche avvertito la necessità di rendere l’area piste più flessibile installando assi centrali rimovibili, elementi che permettono impieghi diversi dei campi". I lavori alle piste non impediranno la frequentazione del bocciodromo tranne che nelle giornate in cui si effettueranno lavorazioni che solleveranno polveri potenzialmente fastidiose. Le piste torneranno agibili a partire da lunedì 8 aprile.P.G.