Blitz nell’officina abusiva: due denunciati

Rubavano auto nei vai comuni della provincia di Milano per rifornire il mercato nero dei ricambi. Ad avviare l’indagine è stata la Polizia locale di Robecco sul Naviglio che, per diverse settimane, ha svolto un’intensa attività di indagine fatta di pedinamenti e appostamenti che, l’altro giorno, è arrivata a una conclusione. Gli agenti sono riusciti a scoprire che due uomini, dopo avere rubato il veicolo, lo trasferivano in un’officina abusiva di Arluno dove veniva letteralmente fatto a pezzi per trattenere i pezzi di ricambio da rivendere. La Polizia locale robecchese ha chiesto il supporto della Polizia locale di Arluno, nell’ambito del Patto locale, che ha garantito man forte, fino all’intervento diretto nel capannone per una perquisizione. All’interno sono state ritrovate centraline e grimaldelli vari, tutto materiale sequestrato. I due sono stati identificati in C.R. e F.F., entrambi stranieri. Sono stati denunciati a piede libero per svariati reati, tra i quali la ricettazione. I presunti autori sono stati deferiti anche per la normativa sui rifiuti. G.M.