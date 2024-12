Bimbi a casa per le feste. Il Comune aiuta i genitori. Ecco il campus invernale

Vacanze di Natale fa rima con scuole chiuse, ma spesso e volentieri i genitori continuano a lavorare per gran parte di questo periodo così che, soprattutto per quanto riguarda i bimbi più piccoli, la gestione famigliare tende a complicarsi in maniera preoccupante: Il Comune di Legnano in collaborazione con Stripes cooperativa sociale onlus e con Asc sociale del Legnanese SO.LE ha dunque organizzato un campus invernale dedicato proprio a bambine e bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, una proposta che potrebbe anche contribuire ad alleviare le difficoltà organizzative in alcune giornate specifiche.

Il campus ha per titolo Festa da favola, si svolgerà negli spazi della scuola don Milani di via Bissolati 15 e viene così presentato: "Ogni giorno un’avventura natalizia insieme ai nostri educatori… giochi, canti e musica, laboratori creativi e tanto divertimento". Il campus si svolgerà nelle giornate del 23, 24, 27, 30, 31 dicembre e 2, 3 gennaio dalle 8 alle 17: le famiglie possono decidere a quali giornate iscrivere i propri figli e le iscrizioni sono aperte sino al prossimo 16 dicembre. Le tariffe, misurate anche con riferimento all’Isee, partono da 10 euro al giorno.P.G.