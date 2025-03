Legnano, giro di vite su bici elettriche e monopattini: sequestri e sanzioni

Legnano (Milano) – Era uno degli obiettivi della Polizia locale di Legnano per il 2025 e le prime verifiche confermano la necessità di un intervento in questa direzione: nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale, la Polizia locale ha infatti effettuato un lavoro specifico per verificare il rispetto delle regole tecniche e di sicurezza sui mezzi di micro mobilità elettrica e sulle biciclette.

Un gran numero di cosiddette biciclette elettriche in circolazione, ad esempio, sono in realtà ciclomotori elettrici non omologati che sono tutt’altra cosa dai mezzi a pedalata assistita, oppure circolano dopo che il limitatore di velocità è stato sbloccato permettendo di superare i 25 chilometri orari. Con l’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada in materia di circolazione dei monopattini elettrici, nelle ultime settimane i controlli del personale della Polizia Locale sono stati poi indirizzati anche alla repressione dei comportamenti pericolosi tenuti dai conducenti di questi veicoli. I controlli, effettuati sia in centro città sia nei quartieri più periferici, hanno coinvolto in particolare il comportamento dei conducenti di monopattino e dei ciclisti, nonché la verifica della regolarità tecnica dei loro veicoli.

Il bilancio di questa attività ha visto in prima battuta il sequestro di quattro biciclette elettriche che sviluppavano una velocità superiore a quella consentita, pari a 25 km/h. La sanzione pecuniaria per questa violazione è di 845 euro. Sono state poi elevate sanzioni nei confronti di 38 conducenti di monopattino per mancanza del casco protettivo (50 euro) e di quattro conducenti per inottemperanza alle norme di circolazione (50 euro). Controlli, poi, anche sui conducenti di biciclette: le sanzioni hanno riguardato 10 conducenti di biciclette per l’inottemperanza alle norme di comportamento previste dal codice della strada, fra cui guida contromano (sanzione di 42 euro), guida senza mani sul manubrio e con più persone sulla bicicletta (26 euro) e bicicletta sprovvista di luci (26 euro).