Benvenuto ai nuovi nati. Un dono e consigli utili per le mamme e i papà

Dare il benvenuto ai nuovi nati è una consuetudine per l’amministrazione comunale, voluta dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Gentilezza. L’iniziativa, in questa occasione, era rivolta ai piccoli venuti alla luce da gennaio a giugno e ha fatto registrare l’adesione di una ventina di famiglie, intervenute con sorelline e fratellini. Ad accoglierle, nella sala giunta, erano presenti il vicesindaco reggente Cristina Borroni, l’assessore Luisa Giani, la coordinatrice dei nidi Soldini e Tacchi, Valentina Bottini, e due volontarie del Knit cafè, Donata e Marisa. "Questi appuntamenti sono diventati una tradizione, vissuta con grande entusiasmo – ha commentato Borroni –. L’occasione di conoscere altre famiglie crea la possibilità di fare rete con altri neogenitori e di scambiarsi consigli ed esperienze". Alle famiglie è stato offerto un pacco dono, da Servizi per l’infanzia, Farmacia comunale, Farmacia Morelli e Knit cafè: un segno di accoglienza, insieme a un documento educativo riguardante il corretto utilizzo del cellulare da parte dei più piccini, un opuscolo con le informazioni sui servizi per la fascia di età 0-3 anni, una brochure sui nidi comunali e un cartoncino disegnato a mano. Con l’iscrizione all’anagrafe è stata consegnata una tessera sconto per l’acquisto di prodotti per l’infanzia nelle farmacie aderenti. Silvia Vignati