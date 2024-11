Benessere anche nella malattia. Apre l’ambulatorio di make-up dedicato a pazienti oncologiche

In una parte di quella che era stata in origine la Rianimazione, al quarto piano dell’ospedale Fornaroli, è stato ricavato uno spazio attrezzato dedicato al benessere e alla bellezza estetica per le pazienti oncologiche in terapia. Tutto nasce dalla collaborazione tra la struttura ospedaliera e le forze di volontariato che operano in città, nel caso specifico l’Aicit, Salute Donna e Salute Uomo. "Qualche mese fa ero venuto a vedere questo locale con i referenti delle associazioni e vi assicuro che non era così bello e accogliente. Ringrazio i volontari che in queste settimane hanno lavorato per arrivare a questo momento, allestendo una struttura importante dove accogliere un servizio che completa l’offerta sanitaria, già di livello, dell’Oncologia" ha sottolineato Francesco Laurelli, direttore generale dell’Asst Ovest Milanese.

"Prendersi cura del proprio aspetto esteriore è fondamentale in un percorso di cura oncologico" hanno sottolineato il presidente di Aicit Daniele Bolzonella e Mariella Berra, referente magentina per Salute Donna. "Da tempo volevamo attuare questo progetto perché crediamo che il cancro generi problematiche non sono solo sulla sopravvivenza: ci sono piccoli particolari che incidono sulla qualità della vita e con questo ambulatorio vogliamo aiutare le donne a superarli" ha aggiunto Bolzonella.

"Le pazienti oncologiche devono affrontare cambiamenti fisici, in particolar modo sulla cute. Occuparsi di questi aspetti migliora il benessere generale". Lo ha ribadito Nicoletta Balzarotti, specialista che opera da anni in questo ambito, che sarà la responsabile dell’ambulatorio di make up. Per sostenere il progetto benessere sono già state promosse diverse iniziative, come la Pink Color Run a Robecco. Ma ci sono anche delle donazioni private. In concomitanza con la presentazione dello spazio di estetica oncologica sono state consegnate le offerte raccolte nelle scorse settimane dalle compagne di leva di una magentina, Wilma, deceduta mercoledì scorso per l’aggravarsi di un tumore.