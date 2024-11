Benedetto parla in aula:: "Nessun passo indietro"

"Non cederò alle minacce" ha detto con forza la consigliere Maria Grazia Benedetto, che a inizio mese ha ricevuto una busta con bossoli esplosi e una lettera di invito a lasciare la politica. Giovedì sera in aula il suo caso è stato analizzato con una mozione della minoranza. Al termine del dibattito il consiglio ha espresso all’unanimità la solidarietà a Benedetto. "Mi è stato detto di abbandonare la politica. Stiano certi coloro i quali hanno confezionato questa minaccia che non farò nessun passo indietro ma continuerò nella mia azione politica con la stessa passione che ha animato il mio lavoro in questi anni. Continuerò a dare voce alle istanze dei cittadini". Solidarietà, in ritardo, anche dal sindaco Ada Rattaro. "Ritengo che il consiglio sia il luogo più appropriato non i social. Ora renderemo noto quanto ha deciso l’aula". G.Ch.