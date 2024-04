Basta un click e la prevenzione diventa realtà

Volete iniziare a proteggere la vostra salute in modo attivo, ma non sapete quali esami di screening o vaccini sono adatti per voi? Ats Milano Città metropolitana di Milano ha pubblicato sul sito un "calendario della prevenzione 2024", utile per orientarsi e di facile uso. Basta scegliere il genere uomo-donna, e poi cercare la fascia cronologica in cui si rientra: si va da "prima del 1949 (compreso)" ai giovani nati fra il 2000 e il 2006. Cliccando sui link si apprende come aderire allo screening mammografico, o del colon retto, oppure come fare il Pap test. Viene spiegato il "Piano di eliminazione del virus dell’epatite C", tramite lo screening gratuito per le persone nate tra il 1969 e il 1989.

Il test prevede l’esecuzione di un semplice prelievo di sangue, da effettuarsi in uno dei punti prelievo aderenti. La campagna (attiva dal giugno 2022) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024. E poi si trovano le informazioni sulle vaccinazioni anti-influenzale, anti-Pneumococco e anti-Zoster. Gli ospedali di Legnano e Magenta offrono alle donne una serie di esami clinici, diagnostici e momenti informativi a costo zero: dall’ecografia bilaterale della mammella allo screening sull’osteoporosi.

Silvia Vignati