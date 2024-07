Basilica, un salasso gli interventi: "Cittadini, ci serve il vostro aiuto"

Lavori in corso all’interno della basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio. Due mesi, luglio e agosto, di disagi per i fedeli ma necessari perché la chiesa ha bisogno di un nuovo impianto elettrico. Lavori anche alla Biblioteca Capitolare che custodisce un prezioso patrimonio culturale da proteggere con un tetto nuovo per la sede. Interventi urgenti che non potevano essere più rinviati che complessivamente richiedono un notevole impegno economico, pari a 200 mila euro.

L’appello della parrocchia è rivolto ai bustocchi che in passato si sono mostrati generosi nei confronti del patrimonio artistico e religioso cittadino sostenenendo i costi dei restauri nella basilica e nel santuario di Santa Maria. Progetti allora ancora più onerosi e portati avanti con coraggio dal prevosto monsignor Livetti. E quel prezioso patrimonio d’arte e di fede fu splendidamente restaurato.

Come comunicato sul notiziario parrocchiale ora, però, ci sono nuovi interventi: "L’impianto elettrico è ormai logorato dal tempo ed è problematico per l’efficienza e la manutenzione ordinaria, incide molto sui costi ed esige di essere messo in sicurezza". Per il rifacimento del tetto della Biblioteca Capitolare si spiega: "Il tetto è danneggiato dal tempo e dai temporali delle ultime stagioni, si tratta di un intervento urgente perché compromette il restauro dell’interno della sala capitolare già completato. Gli interventi sono vincolati dalla Sovraintendenza dei Beni Culturali da cui abbiamo ottenuto le opportune autorizzazioni. Ci affidiamo alla generosità dei fedeli e delle Istituzioni per contribuire a sostenere questo oneroso impegno economico Il costo complessivo delle opere supera i 200.000 euro".

Per convivere con i lavori la Basilica rimarrà chiusa nei giorni feriali, fatta eccezione per la celebrazione dei funerali. Il prevosto monsignor Severino Pagani fa sapere che "durante i mesi di luglio e agosto è sospesa la messa delle 8 e la messa del sabato alle 9 in Santa Maria, al mercoledì verrà mantenuta la messa delle 9 in Santa Maria", mentre per la basilica, interessata dai lavori, vengono mantenute la messa prefestiva del sabato e quelle festive della domenica". La manutenzione all’impianto dovrebbe essere completata entro il mese di agosto.