Bandi Fondazione Ticino Olona: una mano agli enti del terzo settore

Quattro bandi, per un totale di 360mila euro: è questo il primo passo nel 2025 della Fondazione Ticino Olona, che ha pubblicato questa settimana i bandi, in scadenza tra il 16 e il 30 maggio, a disposizione degli enti del terzo settore del territorio. "Come negli anni scorsi, i bandi arrivano nel mese di marzo, quasi in contemporanea con la primavera – apre così le danze il presidente della Fondazione, Salvatore Forte – e ciò ci sembra una coincidenza di buon auspicio per il nostro territorio. La primavera porta con sé l’idea della rinascita, della ripartenza e ci spinge a fare cose nuove o a fare in modo nuovo le solite cose. Così i bandi possono dare nuovi stimoli e ridare speranza e voglia di fare a tante associazioni il cui lavoro di sussidiarietà è indispensabile e insostituibile per la comunità di riferimento".

I quattro bandi sono così articolati: 30mila euro dedicati agli Oratori Estivi per il bando 1, 100mila euro per "Bambini/Adolescenti/Giovani" del bando 2, ancora 100mila euro per Fragilità e Marginalità del bando 3 e 130mila euro per il quarto bando, Arte e Cultura. "Le novità di quest’anno risiedono nella diversa articolazione del budget destinato al sociale, che viene declinato nei bandi 1, 3 e, in parte, anche nel 2 – spiega Forte –. Il bando 1, Oratori Estivi, in collaborazione con la Fondazione Lambriana (ente della Curia milanese), viene riservato ai soli oratori parrocchiali per l’attività estiva. L’abituale cifra di 60mila euro, utilizzata negli anni scorsi, viene rimodulata in 30mila euro per questo bando, più 30mila euro che confluiscono nella seconda edizione del bando Porte Aperte, sempre riservato agli oratori, di Fondazione Cariplo, Fondazione Vismara e tutte le 16 fondazioni di comunità. I 30mila euro vengono raddoppiati da Fondazione Cariplo, così sul nostro territorio il budget totale per gli oratori sale a un minimo di 90mila euro. Per questo stesso motivo, gli oratori che nel 2024 hanno beneficiato di contributi sul bando Porte Aperte, che prevedeva progetti della durata di 24 o 36 mesi, non potranno partecipare al nostro bando 1".

I centri estivi esclusi trovano invece spazio nel bando 2: "Il bando 2 è una novità – continua Forte – e qui dovranno pervenire tutti i progetti, sociali o culturali, destinati a una o più delle seguenti fasce di età: 0-12 anni (bambini), 13-18 anni (adolescenti) e 18-35 anni (giovani)". Restano nel solco della tradizione i bandi Fragilità e Marginalità e Arte e Cultura, mentre il consueto bando dedicato all’ambiente è stato posticipato alla seconda metà dell’anno. P.G.