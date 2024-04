Bancarelle, arcieri e prodotti tipici. Busto è la meta per tutta la famiglia

Ha preso il via la Festa patronale di San Giuseppe, la più attesa delle sagre a Busto Arsizio con il suo intenso programma, 18 giorni di iniziative, eventi e tradizioni che si concluderà domenica 12 maggio. Il tendone è stato allestito nel grande parco in viale Stelvio, all’opera i volontari, una quarantina, coordinati da Mario Cislaghi, assessore al personale ma da anni punto di riferimento dell’associazione Amici di San Giuseppe.

Come sempre la festa ha uno scopo benefico, spiega lo stesso Cislaghi: "L’anno scorso abbiamo raccolto i fondi per installare i sistemi antifurto in chiesa e all’oratorio, quest’anno i fondi raccolti saranno destinati ai nuovi impianti audio della chiesa e dell’oratorio". Tanti eventi in calendario per tutta la famiglia: dagli appuntamenti a tavola, sia a pranzo che a cena, per gustare i piatti della buona cucina e della tradizione locale, agli incontri di approfondimento su temi d’attualità. Non mancheranno anche i momenti di preghiera.

Tra le iniziative in programma: domani torna l’atteso appuntamento con gli Arcieri del Martello del Parco Altomilanese che faranno provare l’emozione di scoccare la prima freccia. Mercoledì Primo maggio saranno protagoniste le bancarelle della storica fiera di San Giuseppe dove saranno messi “in vetrina” i prodotti tipici.

Ma il momento particolarmente atteso dalla comunità è la consegna del “Giuseppino d’oro” al termine della Santa Messa solenne, nel pomeriggio i giochi del palio. Il programma continua il 2 maggio, alle 21 ospite l’inviato di guerra di Mediaset Angelo Macchiavello che parlerà delle sue esperienze nei teatri di conflitto internazionali, domenica 5 maggio sarà possibile di nuovo passeggiare tra le bancarelle lungo il viale con gli Ambulanti dell’Insubria mentre venerdì 10 maggio alle 21 in programma l’incontro dal titolo “Dio chiama con arte” con padre Andrea Dall’Asta. Non mancano, certamente, le serate musicali con i gruppi, sono sei, che si esibiranno sul palco, la novità di quest’anno allestita nel tendone.

La chiusura della festa patronale di San Giuseppe a Busto Arsizio è domenica 12 maggio con la processione a partire dalle ore 10 con la statua di San Giuseppe, quindi la messa al parco, in serata l’estrazione dei biglietti della lotteria, con primo premio un’auto.

