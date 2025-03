Avis, è Zucca il nuovo presidente

Cambio della guardia ai vertici di Avis Legnano – Sezione Cristina Rossi: Renato Zucca (nella foto) è stato eletto nuovo presidente, raccogliendo il testimone da Pierangelo Colavito, che ha concluso il secondo mandato quadriennale. Settantaquattro anni, originario di Pavia, Zucca è un donatore Avis dal 1986 e vanta una lunga esperienza nell’associazione, avendo ricoperto anche il ruolo di consigliere di Avis Provinciale Milano. Attivo da anni nel direttivo, ha seguito in particolare il progetto scuole e, nell’ultimo mandato, ha svolto le funzioni di segretario (dal 2022) e tesoriere (dal 2023).

"Sono onorato di assumere la presidenza di Avis Legnano in un momento così significativo, il 90° anniversario della nostra fondazione. Questo traguardo non è solo una celebrazione della nostra storia, ma una riflessione sulla missione che ci guida e sulle sfide del futuro – ha dichiarato Zucca – Abbiamo appena presentato il bilancio sociale 2024, che racconta il nostro impegno e i risultati ottenuti: 89 anni di servizio alla comunità, un faro di speranza per i pazienti e per il sistema sanitario nazionale. La nostra missione resta quella di promuovere la cultura del dono e garantire una raccolta adeguata di sangue e plasma, risorse fondamentali per salvare vite. Il recente avvio della plasmaferesi nella nostra sede di via Girardi segna un passo avanti fondamentale". Nel suo discorso Zucca ha voluto ringraziare il predecessore: "Il suo contributo è stato prezioso e gli esprimo la mia più sincera gratitudine".

A guidare Avis Legnano insieme a Zucca un Consiglio direttivo composto da Emilio Altomare, Sergio Barazzetta, Attilio Cavalleri, Pierangelo Colavito, Massimo Colombo, Maurizio Ierna, Luca Milani, Vincenzo Modica, Mariateresa Nasta, Claudio Pioltelli, Cesare Raimondi, Emanuela Rossetti, Massimo Tunice e Valentina Zanato.

Ch.S.