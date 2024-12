Avis e Aido Legnano: uniti per promuovere la cultura del dono

Avis e Aido di nuovo coinquilini: come viene spiegato nella nota che annuncia il ricongiungimento, infatti, "ci sono luoghi che rappresentano molto più che semplici spazi, case in cui si intrecciano storie, visioni e valori" ed è proprio in una di queste case, la sede di Avis Legnano, che, dal 2025, ogni primo martedì del mese, torneranno a incontrarsi anche i volontari di Aido di Legnano, guidati dalla presidente Maria Grazia Calini Boeri. La sede Avis di via Girardi 19 diventerà così il nuovo punto di riferimento per Aido: una sorta di ritorno al passato per due sodalizi che, pur con specificità diverse, già anni fa avevano condiviso i locali oltre che la missione comune di promuovere la cultura del dono come gesto di amore e speranza.

"Accogliere Aido nella nostra sede è per noi un piacere e un motivo di orgoglio – ha detto Pierangelo Colavito, presidente di Avis Legnano sezione Cristina Rossi -. Il dono è il filo conduttore che unisce le nostre due associazioni, un gesto semplice ma potentissimo, che può cambiare la vita di chi lo riceve. Lavorare insieme ci permette di rafforzare questo messaggio: il dono è un atto che unisce, che costruisce, che lascia un segno indelebile nel cuore delle persone e nella comunità". Dal 1973 Aido rappresenta un pilastro della solidarietà italiana, impegnandosi quotidianamente per diffondere la cultura della donazione volontaria, anonima e gratuita. "La nostra vita ha inizio con un atto d’amore, facciamo in modo che finisca allo stesso modo - aggiunge la presidente Maria Grazia Calini Boeri -. In un mondo in cui sembra prevalere l’egoismo, la donazione è un atto di generosità che aiuta a ritrovare un senso di comunità. È anche per questo che ci sembra importante adesso creare occasioni in cui stare insieme e coltivare questo spirito".

Il ritorno di Aido nella casa di Avis non è solo un fatto logistico, "ma il simbolo di una collaborazione che si rinnova, dove il valore del dono trova la sua massima espressione: nell’unione di persone che credono nell’importanza di dare senza chiedere nulla in cambio".