Avanza il progetto: "Negozi amici dei bambini"

A Olgiate Olona i negozi saranno amici dei bambini. Negozi amici dei bambini e del Millepiedibus. È l’iniziativa su cui sta lavorando l’amministrazione comunale con l’obiettivo di realizzare una rete di attività commerciali a sostegno del progetto Millepiedibus. Secondo il progetto i negozi sul territorio comunale saranno punti di appoggio e riferimento per i bambini in caso di piccole necessità lungo i loro tragitti casa-scuola o nel tempo libero. L’intento, si spiega dal comune, è "incentivare e consolidare le relazioni tra la comunità bambini, famiglie, nonni e gli esercizi di vicinato che costituiscono una risorsa umana ed economica vitale per Olgiate Olona". Piccole ma importanti azioni, come mettere a disposizione un riparo in caso di pioggia, la possibilità di telefonare ai genitori per una urgenza, un bicchiere d’acqua, la possibilità di utilizzare i servizi igienici e altri piccoli aiuti. I negozi che sostengono il progetto saranno riconoscibili perché esporranno una vetrofania dedicata , con il logo e la scritta "Negozio amico dei bambini e del Millepiedibus". Nei giorni scorsi i commercianti hanno ricevuto una lettera dal comandante della Polizia locale, Alfonso Castellone, si legge "la storica figura del commerciante diviene un naturale punto di riferimento sulla strada, una persona facilmente individuabile, che può assumere un ruolo positivo e costruttivo nei confronti del bambino e del ragazzo in momenti di difficoltà, necessità o addirittura di particolare disorientamento. Nonostante le tante possibilità di contatti garantite dalla telefonia mobile, resta sempre di primaria importanzail ruolo dell’adulto, il “commerciante amico”. R.F.