Automobilista evade controlli con targa alterata: denunciato per falso

Per sfuggire ai controlli aveva adottato uno stratagemma. Efficace perché è riuscito a farla franca. Un automobilista aveva alterato la targa in modo da rendere irriconoscibile la combinazione alfanumerica. Usando del nastro adesivo bianco era riuscito a trasformare una lettera in un’altra con buona pace dei controlli e dei varchi. Finché l’altro giorno la Polizia Locale di Boffalora sopra Ticino si è insospettita. Gli agenti si trovavano incolonnati dietro di lui ed è caduto l’occhio su una lettera che appariva coperta. Gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli invitando l’automobilista ad accostare. Il conducente aveva usato del banalissimo scotch per alterare la targa. Per quale motivo lo ha fatto è stato chiarito; guidava con la patente scaduta e mai rinnovata, l’auto aveva la revisione scaduta ed era senza assicurazione, anch’essa scaduta. Oltre a tutte le infrazioni è stato denunciato per falso. Le targhe sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come è stata sequestrata l’auto messa a disposizione dell’autorità amministrativa. G.M.