Auto contro muro a Saronno: 31enne soccorso con lievi contusioni

Auto contro il muro e mezzi di soccorso al lavoro l’altra notte alle porte del centro di Saronno. Il sinistro si è verificato quando erano le 22.15 tra via Marconi e via Leopardi, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. E’ stato soccorso un giovane di 31 anni, che è stato medicato direttamente in loco, non è stato necessario il trasporto in ospedale visto che ha riportato solo lievi contusioni. Una delle vetture – una utilitaria – ha finito la sua corsa salendo sul marciapiede di via Marconi e finendo contro il muretto di una proprietà privata.