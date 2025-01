Auschwitz nelle immagini di Cozzi

"Nel 2012 sono stato a Oswiecim, il nome polacco di quella città che l’occupazione nazista trasformò in Auschwitz. Ho deposto un fiore, e sebbene non fossi del tutto ignaro dei fatti, vedere quel luogo con i propri occhi restituisce una dimensione tangibile agli spazi e all’orrore". Con queste parole, il fotografo legnanese Giuseppe Cozzi ricorda il suo viaggio nel campo di sterminio nazista. Alcune delle sue immagini saranno esposte nella mostra "Mai più – Viaggio ad Auschwitz", che si terrà da oggi all’8 febbraio nel foyer del Teatro Tirinnanzi in piazza IV Novembre a Legnano. L’inaugurazione della mostra avverrà oggi alle 11.30.