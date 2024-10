Auguri Franca: 101 anni con i nipoti

Franca Giorgetti, castellanzese, ha compiuto 101 anni il 29 settembre. Anche quest’anno, al pari del 2023, l’amministrazione comunale ha voluto renderle omaggio con una visita e il tradizionale mazzo di fiori. A portarle i saluti della collettività, il vicesindaco reggente Cristina Borroni, che si è recata alla sua abitazione, insieme ai tanti nipoti e pronipoti. "Franca è una donna forte e indipendente dall’animo gentile – raccontano i familiari – che si è sempre distinta per il sorriso contagioso e il vivere gioviale. Da grande amante della lirica fin da giovane, ha frequentato i principali teatri italiani per assistere alle più importanti rappresentazioni e ancora oggi ama cantare le sue arie preferite. La musica è sempre stata una parte importante della sua vita. Oltre alla lirica ha sempre apprezzato le canzoni di successo del momento, che amava ascoltare e ballare insieme agli amici. In sala da ballo era sempre elegantissima, indossando i capi che lei stessa disegnava e realizzava. Franca infatti aveva iniziato ancora adolescente a seguire la scuola di taglio, per poi diventare un’abile creatrice di abiti da sposa e di ricercati capi di abbigliamento, di cui ancora oggi è particolarmente fiera".

Il nipote Carlo prosegue: "Ha preferito non sposarsi, dedicando le sue attenzioni e il suo amore ai numerosi nipoti e pronipoti, nei tanti pomeriggi passati in giardino e nella bella cucina, dove li accoglieva con grandi sorrisi e gustosi pranzetti, che non mancava mai di preparare. Con intraprendenza ha imparato già ottantenne a giocare a scacchi, partecipando ad alcuni tornei locali, distinguendosi per la passione e lo spirito di compagnia. Oggi preferisce la quiete della casa e del suo giardino, dove ama fare piccole passeggiate". S.V.