Openfiber:: "Infrastruttura inadeguata"

Continuano i disagi per i cittadini a causa di problemi sulla linea della fibra ottica. Negli ultimi giorni, dopo le segnalazioni riguardanti la rete di illuminazione pubblica, molti utenti hanno lamentato una significativa riduzione della velocità di connessione in fibra, soprattutto nelle ore serali. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosella Giola si è attivata per fare chiarezza sulla situazione, attribuendo il malfunzionamento a un collegamento non adeguato. Il sindaco ha spiegato che nel 2021 è stata completata da Openfiber, tramite il progetto Bul, l’infrastruttura fisica per portare la fibra ottica nelle abitazioni, finanziata con risorse pubbliche gestite a livello nazionale da Infratel Italia. Tuttavia tutte le linee in fibra convergono verso un’unica centrale, che deve essere collegata a una dorsale per attivare il servizio con diversi operatori telefonici. Questo collegamento centrale-dorsale non era incluso nel progetto Bul e attualmente viene realizzato con fondi privati da Openfiber, che ha riconosciuto la mancata adeguatezza dell’infrastruttura attuale. L’azienda ha comunicato che provvederà a un upgrade entro settembre, anche se la tempistica potrebbe subire variazioni.

Nel frattempo alcune aree del paese sono ancora senza fibra ottica. Il Comune sta valutando insieme a Openfiber le possibili azioni per includere anche queste zone non coperte dal progetto. Per ora quindi i cittadini dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter contare su una rete efficiente e capillare.

Ch.S.