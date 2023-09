Legnano, si aggirava tra le auto in sosta con arnesi da scasso: arrestata 27enne

Legnano (Milano), 7 settembre 2023 – Si aggirava tra le auto in sosta con attrezzi da scasso: gli agenti l’hanno notata e, dopo averla condotta in commissariato, hanno scoperto che era ricercata per ricettazione e che aveva da scontare una pena di due anni e mezzo.

È così che nella mattinata di ieri una 27enne di nazionalità serba è stata arrestata e condotta al carcere milanese di San Vittore. Tutto ha avuto inizio mentre la Volante del Commissariato di Legnano, nella mattinata di ieri, era impegnata nel consueto servizio di prevenzione e controllo e nella perlustrazione delle aree sensibili del territorio legnanese: arrivati nella zona tra via Peschiera e via Achille Grandi, gli agenti hanno notato la presenza di una giovane donna di 27 anni – poi rivelatasi essere di nazionalità serba -, che si aggirava tra le auto in sosta guardandosi attorno con atteggiamento circospetto.

Intuite le intenzioni della donna, gli agenti della Polizia di Stato hanno deciso di procedere a un controllo, malgrado i tentativi della giovane di nascondersi tra i veicoli in sosta per eludere la verifica. La donna, priva di documenti, è stata dunque accompagnata al Commissariato di via Gilardelli per i dovuti accertamenti finalizzati prima di tutto a chiarire la sua identità: nel frattempo addosso alla giovane gli agenti hanno trovato anche due cacciaviti e una chiave a pappagallo, poi sequestrati, motivo per cui la stessa é stata denunciata per possesso di strumenti di effrazione.

Conclusi i rilievi segnaletici, che hanno consentito di appurare l'identità della donna, è infine emerso che a carico della 27enne pendeva un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia, che prevede a suo carico la reclusione per due anni e mezzo per il reato di ricettazione. La giovane cittadina serba è stata dunque condotta al carcere di San Vittore di Milano per contare la sua pena.