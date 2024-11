Assistenza e formazione. Ecco il bando per gli enti che non trovano “casa”

Spazi gratuiti per associazioni: aperto il bando del Gruppo Cap. È stato pubblicato un avviso rivolto a soggetti senza scopo di lucro per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi all’interno dell’Impianto di depurazione delle acque reflue di Gruppo Cap, situato in via Mercadante ad Abbiategrasso. L’iniziativa è destinata ad associazioni, comitati, enti del Terzo Settore (come delineati dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 117/2017), fondazioni e altre istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano sede nel Comune di Abbiategrasso e siano già costituite alla data di pubblicazione dell’avviso.

I soggetti devono operare in uno dei seguenti ambiti: solidarietà e integrazione sociale, con progetti di assistenza per minori, anziani, malati, disabili, o famiglie e persone a rischio di esclusione sociale; educazione e formazione, con iniziative per promuovere l’istruzione e la formazione giovanile, contrastando fenomeni di abbandono scolastico. Gli enti che intendono partecipare devono inviare la documentazione richiesta entro le 12 di venerdì 6 dicembre 2024, seguendo le indicazioni riportate nel bando. Questa opportunità rappresenta un’importante risorsa per il territorio, offrendo spazi dedicati per lo sviluppo di iniziative sociali, educative e solidali. Il bando completo e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili presso il sito ufficiale di Gruppo Cap e del Comune di Abbiategrasso. Cap Holding mesi fa proprio ad Abbiategrasso aveva inaugurato una nuova vasca di laminazione capace di raccogliere fino a 11mila metri cubi di acque, per prevenire gli eventi meteorici eccezionali. E sulla superficie coperta, aveva ricavato un parco sportivo polifunzionale con campi da calcetto, basket, volley e tennis, e una nuova area verde studiata appositamente per migliorare la capacità del territorio di assorbire l’acqua, oggi bene sempre più prezioso.

Una infrastruttura finalizzata a migliorare la resilienza di tutto il territorio abbiatese con un investimento complessivo di 4.980.000 di euro, l’intervento ha consentito di riqualificare completamente una vasta area presso via Silvio Pellico, nei pressi della scuola Bachelet, che da oggi potrà beneficiare di un nuovo parco sportivo polifunzionale grazie alle opere di superficie realizzate sempre da Cap.