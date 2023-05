Asm si espande negli undici Comuni dell’Ovest Milanese

Asm, l’Azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino, sta espandendo le proprie attività sul territorio in diverse aree dei propri servizi: dall’igiene urbana, ai servizi di Global Service, alla cura del verde pubblico, fino ai settori dell’energia e del calore. Asm, per implementare ulteriormente tale obiettivo, soprattutto nelle aree tecnico-operative (interessate dall’aumento di personale), ha deciso farsi affiancare da una società esterna esperta in consulenza aziendale in ambito risorse umane e organizzazione, per un’assistenza organizzativa a supporto delle decisioni strategico-direzionali in modo da poter mantenere e sviluppare un clima aziendale favorevole a un’attività lavorativa efficiente e a misura d’uomo.