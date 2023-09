Asilo nido in via dei Partigiani. Ultimati i lavori di restyling. Finestre più sicure e luci led

Sono terminati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’asilo nido in via dei Partigiani. In questi giorni si sono conclusi i lavori di sostituzione dei serramenti e dei sistemi di illuminazione interni presso l’asilo nido "1,2,3…stella". Lavori per quasi 110miila euro finanziati dal gestore del servizio elettrico GSE "Conto Termico 2.0". Nei giorni scorsi i bambini e gli educatori dell’asilo nido in via dei Partigiani hanno ricominciato le attività negli ambienti che, nel mese di agosto, sono stati oggetto dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Hanno riguardato la sostituzione dei sistemi di illuminazione e la sostituzione dei serramenti esterni e dei relativi oscuramenti con nuovi serramenti basso emissivi. I nuovi corpi illuminazioni sono dotati di lampade a tecnologia Led che consentono di ottenere un maggior risparmio energetico. Le nuove lampade sono caratterizzate dalla qualità della luce, temperatura di colore e indice di resa cromatica che comporteranno un miglioramento dei benefici in relazione al comfort visivo. I serramenti esterni, finestre e porte finestre, sono costituite da Pvc antiurto. I nuovi infissi, oltre che migliori prestazioni energetiche, hanno caratteristiche di sicurezza antinfortunio con vetri classificati "di sicurezza" per evitare che la rottura del vetro possa arrecare danni a persone o a cose; le vetrate sono dotate internamente di un cristallo di sicurezza stratificato. Sono quindi state rimosse le grate esterne in ferro zincato e le tende a veneziana in alluminio. Il tutto compreso nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025.

Ch.S.