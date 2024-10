Arrestati a Cerro Maggiore tre latitanti: due erano evasi dagli arresti domiciliari

Cerro Maggiore (Milano) – Un 41enne, ricercato in Albania, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tirana per i reati di "Disturbo dell'ordine e della quiete pubblica" e "Ricatto a causa di dovere", commessi in Albania tra febbraio e marzo 2024. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Questo arresto è solo uno dei diversi effettuati di recente nel Legnanese dai carabinieri della Compagnia di Legnano. Sempre a Cerro Maggiore, i militari hanno arrestato un 50enne pregiudicato che aveva violato gli arresti domiciliari, imposti per reati di guida in stato di ebbrezza (3 mesi) e lesioni aggravate (4 mesi). L'uomo è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio.

Un altro caso ha coinvolto un 43enne di San Vittore Olona, già noto alle forze dell'ordine, che ha più volte evaso i domiciliari. Stava scontando una pena per resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso lo scorso 11 settembre a Castellanza contro agenti del commissariato di Busto Arsizio. Anche lui è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio.