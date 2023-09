Apre oggi la “Cittadella dei ragazzi”. Un polo contro il disagio psicosociale

Taglio del nastro oggi alle 18.30 della "Cittadella dei ragazzi", di via San Francesco, un progetto ideato dalla cooperativa sociale "Il piccolo principe", fondata da Patrizia Corbo. La Fondazione Santo Versace cofinanzia il progetto per la creazione di un Centro diurno a Casa Lazzati, la villa storica messa a disposizione dalla Fondazione Minoprio. La Cittadella dei ragazzi sarà un centro polifunzionale per giovani tra i 14 e i 25 anni in condizioni di grave disagio psicosociale.