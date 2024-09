Apre la piscina coperta: pochi spazi e in ritardo. Nuovo impianto nel 2026

Con le modalità di un impianto ridotto all’osso dai ben noti problemi, riapre dopo la pausa agostana la piscina comunale coperta di viale Gorizia che tornerà ad accogliere gli appassionati del nuoto e delle discipline acquatiche a partire da lunedì 16 settembre, data già programmata per le società sportive: per quanto riguarda il nuoto libero, invece, la ripresa dell’attività era inizialmente prevista per lunedì 9 settembre e il ritardo di una settimana è legato alla necessità di completare alcune lavorazioni che interessano l’automatismo che regola il flusso e la filtrazione dell’acqua della vasca, oltre al ripristino dei sistemi di sicurezza dell’impianto tecnologico. Per le iscrizioni ai corsi di nuoto e per avere informazioni sugli abbonamenti attivati, la segreteria della piscina "Ferdinando Villa" è operativa dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Va ricordato che l’impianto, che oggi si appoggia per tutte le sue attività sull’utilizzo dell’unica vasca da 50 metri "coperta" da una struttura apposita, verrà utilizzato gli anni necessari per raccordarsi con l’apertura del nuovo lido completamente ricostruito. I lavori, a oggi, non sono ancora iniziati e dovranno concludersi comunque entro il 2026.P.G.