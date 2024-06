Apparecchiature e bonifiche. Ai presidi sanitari 130 milioni dalla Regione

Un milione e mezzo di euro stanziati per rinnovare le attrezzature dei quattro ospedali che fanno parte della Asst Ovest Milanese, vale a dire Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso: lo stanziamento è stato deciso all’inizio di questa settimana in occasione della riunione di giunta regionale. Regione Lombardia ha infatti approvato due provvedimenti finalizzati al potenziamento infrastrutturale e tecnologico del sistema sanitario: i due interventi sommano complessivamente 128,2 milioni e 1,1 miliardi di risorse regionali e fondi nazionali. Con la prima delibera vengono stanziati risorse regionali pari a 128,2 milioni a favore delle Ats e Asst lombarde per apparecchiature e adeguamenti e bonifiche ambientali: in dettaglio 40 milioni serviranno per interventi di manutenzione di impianti, strutture e apparecchiature per l’anno 2024 e in questo contesto si inseriscono i fondi destinati alla Asst Ovest Milanese, pari esattamente a un milione e 463mila euro. Altri 77 milioni verranno invece investiti per l’acquisto di nuove apparecchiature a bassa e media tecnologia.

Gran parte dei fondi della seconda delibera da 1,1 miliardi di euro, invece, riguarda la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate (440 milioni di euro). Gli 11,2 milioni di euro rimanenti, infine, verranno utilizzati per opere di ampliamento, ristrutturazione e bonifica amianto in altri presidi lombardi. "Stanziamo una prima tranche di risorse regionali – ha così commentato le delibere l’assessore regionale al Welfare – per le apparecchiature a bassa e media tecnologia. Sulle grandi apparecchiature sono in corso acquisizioni e rinnovi con fondi Pnrr".P.G.