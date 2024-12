App e sicurezza. Informatica a 360°

Acquisire le competenze necessarie per utilizzare un computer. Grazie al corso gratuito di Informatica per il lavoro, finanziato nell’ambito del programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), i partecipanti potranno imparare a utilizzare al meglio il pc, partendo dalle nozioni di base fino ad arrivare alle funzionalità più avanzate. Il corso partirà il 21 gennaio nella sede di Afol Metropolitana, in via XX Settembre 26/30 a Legnano (Milano), e si articolerà in lezioni frontali e interattive, alternando teoria ed esercitazioni. Il programma si concentrerà sull’uso delle componenti hardware e software di un computer, offrendo una panoramica completa su come gestire, archiviare e organizzare i dati. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato all’apprendimento delle principali applicazioni di Microsoft Office: Word, Excel e PowerPoint. Gli studenti impareranno a gestire documenti di testo, fogli elettronici e presentazioni, acquisendo competenze anche nelle funzioni più avanzate dei singoli strumenti. Il corso affronterà anche temi cruciali legati alla sicurezza informatica, insegnando come proteggere la connessione di rete, salvaguardare i dati sensibili e gestire le informazioni online. Sarà inoltre dato ampio spazio all’utilizzo di app e programmi base. Altri temi trattati includeranno la normativa sulla privacy e la netiquette, le buone pratiche di comportamento online. Inoltre, si forniranno le basi per comprendere la struttura e il funzionamento delle comunicazioni client-server, fondamentali per l’utilizzo avanzato delle risorse internet. Gli studenti che avranno partecipato ad almeno il 70% delle ore e superato la prova finale riceveranno un attestato di frequenza, che certificherà le conoscenze e le abilità acquisite. Scrivere a sviluppolavoro-ovestmilano@afolmet.it.